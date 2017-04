UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN veröffentlichen ihr viertes Studioalbum im Juni 2017

Ein Bandname wie in Stein gemeißelt und nun das vierte Album in der Warteschleife: Am zweiten Juni diesen Jahres erscheint das neue Werk der chilenischen Death Metaller UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN via Iron Bonehead Productions. "Keziah Lilith Medea (Chapter X)" heißt das gute Stück, das die nun fast 20-jährige Geschichte der südamerikanischen Kultband fortsetzt.

Wer etwas für authentischen, puren und brachialen Todesblei übrig hat, der sollte sich diese Platte vormerken und kann sich außerdem vorab schonmal einen ersten Eindruck verschaffen: Bei Soundcloud gibt's mit "Sabbatical Offering" schon einen Track der neuen Scheibe zu hören.

Tracklist:

1. Unholy Abjuration of Faith

2. The Woman, The Devil and God's Permit

3. Dentro Del Círculo

4. Firma El Libro De La Muerte

5. Sacrificio Infanticida

6. Sabbatical Offering

7. The Mark Of The Devil

8. Lujuria Carnal Con Incubos