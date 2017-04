Unfassbar: METALLICA werfen Lars Ulrich raus! (Edit: April, April!)

By Kreepin Deth (Own work) [CC BY 3.0] via Wikimedia Commons

„Es gab eigentlich nur zwei Optionen: entweder Lars nimmt Schlagzeugunterricht – oder er verlässt die Band. Ersteres konnte er nicht mit seinem Ego vereinbaren, dabei hätte sich sogar Dave Lombardo zur Verfügung gestellt. Wir können nicht die beste Band der Welt sein mit Lars am Schlagzeug.

Wir müssen auch an unseren Status denken, und wenn wir bald die allerletzten Shows spielen, wollen wir nicht als METALLICA mit dem schlechten Schlagzeuger in Erinnerung bleiben. Die Entscheidung, dass er nicht ewig in unserer Band bleiben wird, stand eigentlich schon seit den ersten Proben mit Lars fest ... nun ist wohl der richtige Moment gekommen", so die Band.

James: "Unsere Konzerte sind mittlerweile so verdammt teuer für unsere Fans, da sollten wir dann auch einen echten Profi ans Schlagzeug setzen. Zudem denke ich, dass die Nachfrage nach Meet'n Greets nun spürbar steigen wird." Kirk ergänzt: "Wir können nun die besten Konzerte aller Zeiten spielen, das beste Album des Universums schreiben und einfach eine nie da gewesene Qualität abliefern!"

Ein möglicher Nachfolger wurde bisher nicht genannt, ein Schlagzeuger-Casting wie schon bei Bassist Rob Trujillo ist nicht unwahrscheinlich. Spannende Zeiten im Lager METALLICA.

Edit: April, April! ;-)