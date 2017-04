SPITEFUEL stellen ihr Debütalbum zum Stream bereit

SPITEFUEL Debütalbum "Second To None" für eine Woche als kostenloser Stream verfügbar.

Bis zum nächsten Wochenenden stellen die deutschen Rocker von Spitefuel ihr Debütalbum "Second To None" in Zusammenarbeit mit dem Deaf Forever Magazin zum kostenlosen Vorab-Stream bereit. Das, am 07. April auf MDD Records erscheinende, Album liefert hochklassigen Heavy Rock im Spannungsfeld zwischen Accept, Judas Priest und Queenryche und wartet mit 11 Tracks auf.

Tracklist

01. On Burning Wings

02. Purified

03. By My Hand

04. Whorehouse Symphony

05. Regrets

06. Sleeping With Wolves

07. Adamah's Tribes

08. Triad Of Faith

09. Fly

10. Devil's Darling

11. It Remains Empty Forever

Hier geht's zum Stream: https://www.deaf-forever.de/ albumstream-spitefuel