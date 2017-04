STORMBURST veröffentlichen Debütalbum im Mai - Unterschreiben bei AOR HEAVEN

Getauft auf den Namen "Raised On Rock", stellt das Erstwerk des schwedischen Quintetts einen Tribut an die eigenen musikalischen Helden der Band dar. Aufgenommen wurde die CD im Studio Bakery in Äppelbo unter der Regie von Jonas Tornemalm.

Stormburst setzt sich zusammen aus Bassist Kent Jansson (Six Feet Under, Keen Hue, Steam), Gitarrist Thomas Hansson (Steam, Coastline), Sänger Lars-Åke ”Plåtis” Nilsson (Keen Hue), Keyboarder Peter Östling (Six Feet Under) und Schlagzeuger Peter ”Zeke” Ytterberg (Keen Hue, Moonshine Highway).