AERACO - Video zum Titeltrack des anstehenden Albums "Baptized By Fire" veröffentlicht.

Chicago Rockband AERACO hat das offizielle Musikvideo für den Titeltrack "Baptized By Fire" aus dem anstehende Album veröffentlicht.

Das Album ist angekündigt für den 30.6.2017.

Das Video seht Ihr hier:

Auch wenn es noch etwas hin ist, die Tracklist zum Album steht fest.

Track List:

1. Baptized By Fire

2. Stab in Dim Light

3. The Outlaw

4. Back With Vengeance

5. Withered Rose

6. In Vain

7. All I Know

8. Tequila & Lime

9. Lone Wolf

10. Fighting the Fame

11. In Hell We Trust

12. Cum To Rock

13 Bad