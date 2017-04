CZAR FEST – 14./15.04.2017 in Basel

Das kleine, aber feine Basler Plattenlabel Czar of Crickets Productions von Frederyk Rotter ist bekannt für seine musikalisch offene und nicht auf Kommerz schielende Ideologie.

Während anfänglich der Fokus der Label-Veröffentlichungen noch im Bereich Metal lag, haben im Verlauf der Jahre zahlreiche Bands verschiedenster musikalischer Genres & Stile bei Czar of Crickets ihre Heimat gefunden. Mittlerweile zählt das Basler Indie-Label über 50 internationale Veröffentlichungen – zu einem Großteil von Schweizer Künstlern & Bands. Nach der erfolgreich geglückten Erstauflage wird es am 14. April (Revelations Day) und 15. April (Bullets Day) 2017 eine weitere Ausgabe des bereits jetzt mit Kultstatus geadelten Czar Fest geben. Ziel des Festivals ist es, die besten Schweizer Bands, unabhängig von ihrem Bekanntheitsgrad, zusammenzubringen und zu präsentieren.

Das Czar Fest 2017 bietet zahlreiche Highlights: Unsere Special Guests, die fantastische Basler Band Zeal & Ardor, welche mit ihrem von Black Metal beeinflussten American Slave Gospel gerade die Welt erobert, spielen exklusiv am Revelations Day ihr erstes Live-Konzert überhaupt. Auch die mächtigen Bölzer aus Zürich werden zum ersten Mal live in Basel zu sehen sein (Bullets Day).

Zusätzlich findet an beiden Festivaltagen in den Räumlichkeiten der Kaserne eine Rock Art Exhibition statt, wo großartige Künstler (Fotografen, Designer und Skulpturisten) ihre Arbeiten präsentierten werden. Dieser Mix aus Musik und künstlerischem Schaffen trug bereits 2016 zum großen Erfolg bei und wird in der kommenden Ausgabe des Czar Fest noch ausgebaut.

www.czarfest.com