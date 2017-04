PAPA ROACH geben Releasetermin vom kommenden Album bekannt und veröffentlichen zwei weitere Singles

"Crooked Teeth" wird am 19. Mai veröffentlicht und neben den bereits veröffentlichten Singles "Crooked Teetht" und "Help", könnt ihr euch nun auch "Born For Greatness" und "Periscope" anhören.

Die "Crooked Teeth"-Tracklist:01. Break The Fall

02. Crooked Teeth

03. My Medication

04. Born For Greatness

05. American Dreams

06. Periscope (feat. Skylar Grey)

07. Help

08. Sunrise Trailer Park (feat. Machine Gun Kelly)

09. Traumatic

10. None Of The Above