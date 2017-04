BELOW veröffentlichen Single "1000 Broken Bones" vom kommenden Album "Upon a Pale Horse"

Wer sich "1000 Broken Bones" als Vorgeschmack schon vor Erscheinen der neuen Platte anhören will, kann das hier tun.

"Upon A Pale Horse" Tracklist:

1. The Plague Within

2. Disappearing Into Nothing

3. The Coven

4. Upon a Pale Horse

5. Suffer in Silence

6. Hours of Darkness

7. 1000 Broken Bones

8. We Are All Slaves

BELOW Line-up:

Zeb - Vocals

Hedman - Bass

Paud - Guitar

Berg - Guitar

Doc - Drums