RAINBOW veröffentlichen "Birmingham 2016" auf CD

Mit dem Release von "Birmingham 2016" als Doppel-CD möchte Eagle Rock Entertainment am 09.06.2017 zahlreiche RAINBOW-Jünger glücklich machen: Der dritte der 2016er Auftritte der Rocklegende um Ritchie Blackmore gilt unter Anhängern als der beste. Auf dem bereits veröffentlichten "Memories In Rock: Live In Germany" kamen jedoch nur die deutschen Shows zum Zuge.

Im Gegensatz zu den RAINBOW-Auftritten in Deutschland wurden in Birmingham auch "Soldier Of Fortune" und "Burn" gespielt.

Die komplette Set- und Tracklist sieht so aus:

Disc One

01. Over The Rainbow / Highway Star

02. Spotlight Kid

03. Mistreated

04. Since You Been Gone

05. Man On The Silver Mountain

06. Soldier Of Fortune

07. Medley: Difficult To Cure (Beethoven's Ninth) / Drum Solo / Bass Solo / Band Jam / Keyboard Solo (inc Toccata & Fugue in Dm) / Difficult To Cure (Beethoven's Ninth)

08. Catch The Rainbow

Disc Two

01. Perfect Strangers

02. Long Live Rock 'N' Roll

03. Child In Time

04. Stargazer

05. Medley: Black Night / Woman From Tokyo / Black Night

06. Burn

07. Smoke On The Water