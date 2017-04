ROCK IM PARK ist ausverkauft - Tagestickets verfügbar

Jetzt gehen die limitierten Tagesticket-Kontingente für jeden einzelnen Festivaltag ohne Park- und Campingberechtigung in den Verkauf.

Freitag, 02. Juni (Die Toten Hosen, Beatsteaks, Kraftklub, Beginner, Wirtz, Sum 41, 187 Strassenbande, Bonez MC & RAF Camora, Donots, Crystal Fighters, Dat Adam, Machine Gun Kelly, U.V.M.)

85,00 €

Samstag, 03. Juni (System Of A Down, Prophets Of Rage, Macklemore & Ryan Lewis, AnnenMayKantereit, Alter Bridge, Airbourne, Genetikk, Jake Bugg, Feine Sahne Fischfilet, Gojira, Henning Wehland, Nimo, U.V.M)

85,00 €

Sonntag, 04. Juni (Rammstein, Broilers, Marteria, Bastille, Five Finger Death Punch, Liam Gallagher, Rag'n'Bone Man, In Flames, Simple Plan, Rival Sons, Clutch, U.V.M.)

90,00 €