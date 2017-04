KOLARI: Erster Vorgeschmack aufs Debütalbum / auf Tour mit PULLED APART BY HORSES

Die Hamburger Post-Hardcore-Band KOLARI veröffentlicht am 18. August ihr Debütalbum "Fear/Focus" über das Hamburger Label Sportklub Rotter Damm. Als Vorgeschmack gibt es jetzt die erste Single "Pay The Rant".

Mitte April werden Kolari als Warm-Up die britischen Alternative-Rocker PULLED APART BY HORSES als Support auf ihrer Deutschlandtour begleiten, eine Headliner-Tour für Herbst ist derzeit in der Vorbereitung.



07.04. - Kiel // Die Kieler Schaubude

11.04. - Köln // MTC Cologne*

12.04. - Hamburg // Hafenklang*

13.04. - Berlin // Cassiopeia Berlin*

04.-05.08. - Elsdorf // Oakfield Festival

06.09. - Berlin // Musik & Frieden

07.09. - Frankfurt // Ponyhof

08.09. - Hamburg // headCRASH Hamburg

* mit Pulled Apart By Horses