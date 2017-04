EVOCATION stellen Janne Jaloma als neuen Schlagzeuger vor und posten playthrough Video

Gitarrist Marko Palmén kommentiert das wie folgt: "Wir sind stolz darauf, Janne Jaloma als neuen Schlagzeuger bei EVOCATION willkommen zu heißen! Janne hat sich einen guten Namen in den Szenen in Göteborg und Großbritannien erspielt, als ein hart arbeitender und hingebungsvoller Schlagzeuger für Bands wie Despite, Bloodshot Dawn und Deals Death. Seine technischen Fertigkeiten als auch sein Groove sind die pure Magie und so wie er spielt, passt er perfekt zu EVOCATION. Janne wird sein Livedebüt für EVOCATION bei der Releaseshow am 8. April in Boras geben!"

Sein drum-play-through Video könnt ihr euch hier ansehen:

EVOCATION sind:

Thomas Josefsson - Vocals

Marko Palmén - Gitarre

Simon Exner - Gitarre

Gustaf Jorde - Bass

Janne Jaloma - drums