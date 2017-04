ENSIFERUM geben Update aus dem Studio

ENSIFERUM arbeiten zur Zeit im Astia Studio in Lappeenranta in Finnland an ihrem siebten Album, das wieder von Anssi Kippo produziert wird. Im September 2017 wird die neue Scheibe via Metal Blade Records erscheinen. Hier das Update der Band:

Sami Hinkka (Bass): "Hi, Folks! Seid gegrüßt!

Wir wollen, dass dieses Album besonders live klingt und den bestmöglichen Sound erhält, um uns auf ein ganz neues Niveau zu hieven. Darum haben wir alle Songs gemeinsam beim Aufnehmen der Drums gezockt. Die meisten Basslinien stammen auch von diesen Mittschnitten, um den maximalen Groove zu garantieren. Einige Songs haben wir ohne Click eingespielt, also macht euch auf rockigen Stoff gefasst, Leute!

Da Anssi Kippo so ein Studiozauberer ist, hat er sein kultiges Otari MTR-90mk2 2" 24-Spur Bandgerät (bekannt etwa aus dem Video zu Metallicas 'Nothing Else Matters') an seinen Computer angeschlossen, also werden wir Drums, Bass, Rhythmusgitarren und Leadvocals auf Tape mitschneiden. Alles weitere, was nicht mehr aufs Band passt, nehmen wir mit dem Rechner auf. Auch den Mix erledigen wir analog, um sicherzugehen, dass die Scheibe rau, druckvoll und möglichst natürlich klingt.

Die zweite Woche ist fast vorbei, und alles läuft genau nach Plan: Drums, Basslinien und die Hälfte der Rhythmusklampfen sind im Kasten.

Wir fahren jetzt zwölfstündige Schichten, weshalb wir leider keine Zeit für Albernheiten wie das "Bier der Woche" oder Videotagebücher haben, doch das wird nachgeholt, wenn die Platte fertig ist und wir wieder auf Tour gehen. ;)

Haltet euch bereit für mehr News! Cheers!"

Vor der Veröffentlichung des Albums spielen ENSIFERUM mehrere Festivalshow diesen Sommer. Hier die Termine, weitere kommen demnächst hinzu.

ENSIFERUM live:

Apr. 7 - Metal Franconia Festival - Dettelbach

Apr. 8 - Durbuy Rock Festival - Durbuy, B

June 3 - Metal Open Air Plzen - Plzen, CZ

June 24 - Montebello festival - Montebello, CAN

June 30 - Rockfest Barcelona - Barcelona, SP

July 1 - Hoernerfest - Brande-Hoernerkirchen

July 2 - Battlefield festival - Mailand, IT

July 13 - Dong Open Air - Neukirchen - Vlyn,

Aug. 17 - Summerbreeze festival - Dinkelsbühl