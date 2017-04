THE BEATLES zelebrieren 50. Jubiläum von "Sgt. Pepper's Lonley Hearts Club Band"

“Es ist völlig irre, dass wir auf dieses Projekt 50 Jahre später mit so viel Freude zurückblicken - und auch gewissem Erstaunen darüber, wie vier Typen und ein großartiger Produzent samt seiner Tontechniker einen derartigen Klassiker schaffen konnten“, sagt Paul McCartney in seinem neu verfassten Einleitungswort zur “Sgt.-Pepper“-Jubiläums-Ausgabe.

“‘Sgt. Pepper‘ schien damals wohl einfach die gesellschaftliche Stimmung des Jahres 1967 musikalisch treffend einzufangen und die Menschen geradewegs zu beflügeln“, erinnert sich Ringo Starr im Buch zur Jubiläums-Ausgabe (Teil der Super Deluxe Edition; Details s. u.).

Anlässlich des ‘Record Store Days’ am 22.04. wird über Apple Corps Ltd./Capitol/UMe außerdem eine exklusive, limitierte 7”-Vinyl-Single mit “Strawberry Fields Forever” und “Penny Lane”, den beiden Tracks, die zu den ersten Songs der “Sgt.-Pepper”-Sessions zählen und im November 1966 aufgenommen wurden, veröffentlicht. Diese zwei Titel wurden nicht speziell für das folgende Album zurückgehalten, sondern vorab als Doppel-A-Single im Februar 1967 herausgebracht.

The Beatles - Sgt. Pepper's 50th Anniversary Unboxing Trailer

“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band Anniversary Editions” in 4 Formaten

Zum Jubiläum wurde “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” erstmalig neu gemischt und mit zusätzlichem Studiomaterial versehen. Es stellt die erste neu abgemischte und mit weiteren Tracks versehene Neuauflage der Beatles seit dem Release von “Let It Be ... Naked“ aus dem Jahre 2003 dar. Für die neuen “Sgt.-Pepper“-Mixe in Stereo und 5.1 Surround Audio arbeiteten Produzent Giles Martin und Mix-Techniker Sam Okwell mit einem Spezialisten-Team von Toningenieuren und Sound-Restauratoren der Abbey Road Studios in London zusammen. Alle auf den vier Jubiläums-Formaten enthaltenen Tracks wurden neu und in Stereo gemischt. Als Basis nahm Martin die originalen Vier-Spur-Aufnahmen, die sein Vater (und damaliger Produzent) George Martin damals auf Wunsch der Beatles in Mono aufgenommen hatte. Das neu gemischte Album ist in unterschiedlichen Versionen erhältlich und je nach Format erweitert mit bisher unveröffentlichten Session-Aufnahmen, Video-Material und in speziellem Packaging.

1CD Standard

Inklusive dem neuen “Sgt. Pepper“ Stereo Mix, vollständig mit dem Original UK-Album-“Edit for LP End“ ‚Run-Out-Groove‘.

Tracklist

01. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

02. With A Little Help From My Friends

03. Lucy In The Sky With Diamonds

04. Getting Better

05. Fixing A Hole

06. She's Leaving Home

07. Being For The Benefit Of Mr. Kite!

08. Within You Without You

09. When I'm Sixty-Four

10. Lovely Rita

11. Good Morning Good Morning

12. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)

13. A Day In The Life

2CD Deluxe

Die 2CD, auch digital verfügbar, enthält den neuen Stereo-Mix auf der ersten CD. Zusätzlich gibt es eine zweite CD mit 18 Titeln, inkl. bisher unveröffentlichter Pre-Takes von den 13 Songs des Albums. Diese wurden neu und in Stereo gemischt und in derselben Reihenfolge wie auf dem Original-Album gelistet. Zudem enthält die zweite CD einen neuen Stereo-Mix und eine bisher unveröffentlichte Instrumental-Aufnahme von “Penny Lane“ sowie den Stereo-Mix aus dem Jahre 2015 plus zwei bisher unveröffentlichte Takes von “Strawberry Fields Forever”.

Tracklist

CD 1

“Sgt. Pepper“ 2017 Stereo Mix (identisch mit dem Standard-CD-Tracklist s.o.)

CD 2

Vollständige ‘early takes’ von den Sessions in chronologischer Abfolge wie auf dem Album und diverse Versionen von “Strawberry Fields Forever” und “Penny Lane”

01. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band [Take 9]

02. With A Little Help From My Friends [Take 1 - False Start And Take 2 –

Instrumental]

03. Lucy In The Sky With Diamonds [Take 1]

04. Getting Better [Take 1 - Instrumental And Speech At The End]

05. Fixing A Hole [Speech And Take 3]

06. She's Leaving Home [Take 1 – Instrumental]

07. Being For The Benefit Of Mr. Kite! [Take 4]

08. Within You Without You [Take 1 - Indian Instruments]

09. When I'm Sixty-Four [Take 2]

10. Lovely Rita [Speech And Take 9]

11. Good Morning Good Morning [Take 8]

12. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) [Take 8]

13. A Day In The Life [Take 1 With Hummed Last Chord]

14. Strawberry Fields Forever [Take 7]

15. Strawberry Fields Forever [Take 26]

16. Strawberry Fields Forever [Stereo Mix - 2015]

17. Penny Lane [Take 6 - Instrumental]

18. Penny Lane [Stereo Mix - 2017]

2LP Deluxe

180-Gramm-2LP Vinyl Package, das den neuen Stereo-Mix auf der ersten LP enthält Zusätzlich gibt es eine zweite CD mit 18 Titeln, inkl. bisher unveröffentlichter Pre-Takes von den 13 Songs des Albums. Diese wurden neu und in Stereo gemischt und in derselben Reihenfolge wie auf dem Original-Album gelistet.

Trackliste

LP 1

“Sgt. Pepper“ 2017 Stereo Mix (identisch mit dem Standard-CD-Tracklist s.o.)

SEITE 1

01. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

02. With A Little Help From My Friends

03. Lucy In The Sky With Diamonds

04. Getting Better

05. Fixing A Hole

06. She's Leaving Home

07. Being For The Benefit Of Mr. Kite!

SEITE 2

01. Within You Without You

02. When I'm Sixty-Four

03. Lovely Rita

04. Good Morning Good Morning

05. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

06. A Day In The Life

LP 2

Vollständige ‘early takes’ von den Sessions in chronologischer Abfolge wie auf dem Album

SEITE 3

01. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band [Take 9 And Speech]

02. With A Little Help From My Friends [Take 1 - False Start And Take 2 – Instrumental]

03. Lucy In The Sky With Diamonds [Take 1]

04. Getting Better [Take 1 - Instrumental And Speech At The End]

05. Fixing A Hole [Speech And Take 3]

06. She's Leaving Home [Take 1 – Instrumental]

07. Being For The Benefit Of Mr. Kite! [Take 4]

SEITE 4

01. Within You Without You [Take 1 - Indian Instruments]

02. When I'm Sixty-Four [Take 2]

03. Lovely Rita [Speech And Take 9]

04. Good Morning Good Morning [Take 8]

05. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) [Take 8]

06. A Day In The Life [Take 1 With Hummed Last Chord]

Super Deluxe (limitiert)

Das allumfassende 6 Disc-Box-Set beinhaltet:

CD 1

neuer Album-Mix in Stereo

CDs 2 & 3

- 33 zusätzliche Aufnahmen der Studio-Sessions, größtenteils bisher unveröffentlicht und erstmalig von den Vier-Spur-Aufnahmen abgemischt, chronologisch angeordnet nach den Aufnahmedaten

- Einen neuen Stereo-Mix von “Penny Lane“ und den Stereo-Mix von “Strawberry Fields Forever” aus dem Jahre 2015

CD 4

- Original-Album im Mono-Mix plus der Singles “Strawberry Fields Forever” und “Penny Lane”-

Promo-Mono-Single-Mix von “Penny Lane”, den Capitol Records seinerzeit für den US-Markt verwendet hatte

- bisher unveröffentlichte frühe Mono-Mixe von “She’s Leaving Home”, “A Day In The Life,” und “Lucy

-In The Sky With Diamonds” (ein Mix, von dem angenommen wurde, dass er von einem Tape aus dem Jahre 1967 gelöscht wurde, der jedoch bei den Archiv-Recherchen für die Jubiläums-Ausgabe wiederentdeckt wurde)

Discs 5 & 6 (Blu-ray und DVD)

- Neue 5.1 Surround-Audio-Mixe des Albums und “Penny Lane” von Giles Martin und Sam Okell sowie deren 5.1 Surround-Mixes von “Strawberry Fields Forever” aus dem Jahre 2015

- High-Resolution-Audio-Versionen der neuen Stereo-Mixe des Albums und von “Penny Lane” sowie der 2015er Stereo-Mix von “Strawberry Fields Forever”

- Video-Features: technisch in 4K restaurierte originale Promo-Filme für “Strawberry Fields Forever”, “Penny Lane,” und “A Day In The Life” sowie “The Making of Sgt. Pepper”, einen ebenfalls technisch restaurierten, bisher unveröffentlichten Dokumentarfilm (im TV ausgestrahlt im Jahr 1992), welcher aufschlussreiche Interviews mit McCartney, Harrison und Starr beinhaltet sowie In-Studio-Material, das von George Martin kommentiert ist.

Trackliste

CD 1

‘Sgt. Pepper’ 2017 Stereo Mix (identisch mit dem Standard-CD-Tracklist s.o.)

CD 2

Vollständige ‘early takes’ von den Sessions in chronologischer Abfolge wie aufgenommen

01. Strawberry Fields Forever [Take 1]

02. Strawberry Fields Forever [Take 4]

03. Strawberry Fields Forever [Take 7]

04. Strawberry Fields Forever [Take 26]

05. Strawberry Fields Forever [Stereo Mix - 2015]

06. When I'm Sixty-Four [Take 2]

07. Penny Lane [Take 6 – Instrumental]

08. Penny Lane [Vocal Overdubs And Speech]

09. Penny Lane [Stereo Mix - 2017]

10. A Day In The Life [Take 1]

11. A Day In The Life [Take 2]

12. A Day In The Life [Orchestra Overdub]

13. A Day In The Life (Hummed Last Chord) [Takes 8, 9, 10 and 11]

14. A Day In The Life (The Last Chord)

15. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band [Take 1 – Instrumental]

16. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band [Take 9 And Speech]

17. Good Morning Good Morning [Take 1 - Instrumental, Breakdown]

18. Good Morning Good Morning [Take 8]

CD 3

Vollständige ‘early takes’ von den Sessions in chronologischer Abfolge wie aufgenommen

01. Fixing A Hole [Take 1]

02. Fixing A Hole [Speech And Take 3]

03. Being For The Benefit Of Mr. Kite! [Speech From Before Take 1; Take 4 And Speech At End]

04. Being For The Benefit Of Mr. Kite! [Take 7]

05. Lovely Rita [Speech And Take 9]

06. Lucy In The Sky With Diamonds [Take 1 And Speech At The End]

07. Lucy In The Sky With Diamonds [Speech, False Start And Take 5]

08. Getting Better [Take 1 - Instrumental And Speech At The End]

09. Getting Better [Take 12]

10. Within You Without You [Take 1 - Indian Instruments Only]

11. Within You Without You [George Coaching The Musicians]

12. She's Leaving Home [Take 1 – Instrumental]

13. She's Leaving Home [Take 6 – Instrumental]

14. With A Little Help From My Friends [Take 1 - False Start And Take 2 – Instrumental]

15. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) [Speech And Take 8]

CD 4

“Sgt. Pepper” und Bonus Tracks in Mono

14. Strawberry Fields Forever [Original Mono Mix]

15. Penny Lane [Original Mono Mix]

16. A Day In The Life [Unreleased First Mono Mix]

17. Lucy In The Sky With Diamonds [Unreleased Mono Mix - No. 11]

18. She's Leaving Home [Unreleased First Mono Mix]

19. Penny Lane [Capitol Records U.S. Promo Single - Mono Mix]

DISCS 5 & 6 (Blu-ray & DVD)

Audio Features (beide Discs)

- Neue 5.1-Surround-Audio-Mixes vom “Sgt. Pepper” Album und “Penny Lane” plus den 2015er 5.1-Surround-Mix von “Strawberry Fields Forever” (Blu-ray: DTS HD Master Audio 5.1, Dolby True HD 5.1 / DVD: DTS Dolby Digital 5.1)

- High-Resolution-Audio-Versionen des 2017er “Sgt. Pepper” Stereo Mixes und des 2017er “Penny Lane” Stereo Mixes sowie den 2015er “Strawberry Fields Forever” Hi-Res-Stereo-Mix (Blu-ray: LPCM Stereo 96KHz/24bit / DVD: LPCM Stereo)

Video Features (beide Discs)

- The Making of Sgt. Pepper

[1992 technisch wiederhergestellt; Dokumentarfilm, bisher unveröffentlicht]

- PR-Filme: “A Day In The Life;” “Strawberry Fields Forever;” “Penny Lane”

[technisch wiederhergestellt]

Aufwändige Aufmachung

Das lebendige Album-Artwork mit seinem extravaganten Pop-Art-Cover, das die Beatles in einer 3D-Collage umringt von Helden darstellt, wurde von Peter Blake und Jann Haworth in Zusammenarbeit mit der Band kreiert. Das Original-Artwork wird im Rahmen der Jubiläums-Editions-Veröffentlichung ausgestellt, auch mit den herausziehbaren Schichten der “Sgt.-Pepper“-Ausschnitten. Die 6-Disc-Super-Deluxe-Box ist in einer 12“ x 12“ Box verpackt und kommt mit einem 144-seitigem Hardcover-Buch. Das Buch beinhaltet ein neues Einleitungswort von Paul McCartney und Giles Martin sowie umfangreiche Hintergrundinformationen zu den einzelnen Songs, das Cover-Design, die musikalischen Innovationen des Albums und ihren historischen Kontext; verfasst von einem Beatles-Historiker, dem Autor und Radioproduzenten Kevin Howlett sowie Komponist und Musikwissenschaftler Howard Goodall, dem Produzenten und Songschreiber Joe Boyd und den Journalisten Ed Vulliamy und Jeff Slate. Das Buch wurde mit seltenen Fotografien, reproduzierten handgeschriebenen Songtexten, Aufzeichnungen der Abbey Road Studios und Abdrucken von originalen “Sgt.-Pepper“-Werbeanzeigen komplettiert. Das Deluxe 2CD-Digipak ist in einem Slipcase mit einer auf 50 Seiten gekürzten Version des Buches erhältlich und die 2LP-Deluxe-Vinyl mit einer originalgetreuen Reproduktion des ursprünglichen Gatefold-Jackets ausgestattet.

Ursprünglich wurde das Album 1966 und 1967 mit dem damals standardmäßigen Vierspur-Recording-Equipment aufgenommen. Die Beatles arbeiteten hier mit dem Produzenten George Martin zusammen und wollten „das Unmögliche“ erreichen, wie sie es heute beschreiben. Sie wollten an die Grenzen der damaligen Gegebenheiten hinsichtlich Arrangements und neuer Technik gehen, um ihre gemeinsame Vision von “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ zu verwirklichen. – „Wir hatten damals eine Art Kunst daraus gemacht, das, was eben technisch möglich war, mit Tape-Recording zu realisieren“, erinnert sich George Martin. Insgesamt 400 Stunden verbrachten die Beatles in den Abbey Road Studios 2, um das Album aufzunehmen. Die Sessions wurden im April 1967 abgeschlossen.

Die "Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band" Anniversary Editionen können hier vorbestellt werden.