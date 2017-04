HAFENROCK FESTIVAL 2017 Spielzeiten Übersicht – Mit EMIL BULLS, DARKEST HOUR, SPERMBIRDS uvm.

Vom 5. bis 7. Mai steigt das HAFENROCK-Festival an der St. Pauli Hafenstraße. Im Rahmen des Hamburger Hafengeburtstags spielen dort auf der Beck's Hafenrock-Bühne unter anderem EMIL BULLS, DARKEST HOUR (USA), DIE TOTEN ÄRZTE, BON SCOTT, MAGGERS UNITED und CHEVY DEVILS. Punkrock gibt's auf der JOLLY ROGER-Bühne mit SPERMBIRDS, REAL MCKENZIES (CAN), 44 LENINGRAD und vielen Bands mehr ... also drei Tage lang: Umsonst und draußen, direkt an der Elbe. Rock the Elbcoast!

Hier die Übersicht und den Timetable / die Spielzeiten für beide Bühnen: