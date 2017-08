Die Allstar-Band aus Mitgliedern von NoFX, LAGWAGON, FOO FIGHTERS, SWINGING UTTERS und ab und zu BAD RELIGION sind mittlerweile lange genug dabei, um eine Best Of-Platte ihres Cover-Punks zu machen.

Ihr könnt euch Stücke von "Rake It In - The Greatestest Hist" im Sommer auf diversen Festivals anhören. Oder eben hier.