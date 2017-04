DEMONICAL kündigen neuen Sänger an

Ersetzt wird dieser von OCTOBER TIDE- Sänger Alexander Högbom. Die Band hielt sich mit den genauen Gründen für den Sängerwechsel zurück, betonte aber, dass Widgrens Ausstieg im Guten erfolgt sei.

Wer die Band in Neubesetzung live erleben will, hat am 20.07. im Greifswalder Klex die Chance dazu. Dort spielt die Band zusammen mit den Black Metal-Finnen von AUTHOR und ANGREPP aus Stockholm den Auftakt zu ihrer "Eastern Invasion Tour 2017".