Ehemaliger AC/DC Schlagzeuger PHIL RUDD auf Solotournee

Eigentlich muss man zu Phil Rudd nicht viele Worte verlieren: Der Australier war von 1975 bis 83 und von 1994 bis 2015 Schlagzeuger bei keiner geringeren Band als den legendären AC/DC. Damit war er maßgeblich an so unsterblichen Hits wie "Whole Lotta Rosie", "TNT", "Highway To Hell" und "Hells Bells" beteiligt! Dieser Mann hat also Rock-Geschichte geschrieben - und tut das auch weiter: Vergangenes Jahr hatte er sein erstes Solo-Album "Head Job" in Deutschland veröffentlicht, das er im September live vorstellen wird.