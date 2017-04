IGORRR geben Details zum neuen Album "Savage Sinusoid" preis

Am 16. Juni veröffentlichen IGORRR - das Projekt des französischen Musikers und eklektischen Komponisten Gautier Serre - ihr neues Album "Savage Sinusoid" via Metal Blade Records. Nun hat die Band neben der Tracklist auch einen ersten Vorab-Song veröffentlicht.

Wer gespannt ist, wie eine Mischung aus elektronischen Einflüssen, Akkordeon, Saxofon, Sitar, Cembalo, Mandoline und Streicher mit Blastbeats, Riffs, Grunts und operettenhaftem Gesang klingt, kann beim ersten Song ieuD ein Ohr riskieren.

"Savage Sinusoid" Trackliste:

1. Viande

2. ieuD

3. Houmous

4. Opus Brain

5. Problème d'émotion

6. Spaghetti Forever

7. Cheval

8. Apopathodiaphulatophobie

9. Va te foutre

10. Robert

11. Au Revoir

IGORRR auf Tour

29.04. Opera National Du Rhin, Strasbourg (F)

05.05. Circasismic Festival, Besancon (F)

17.06. Hellfest Open Air, Clisson (F)

07.07. What The Fest?!#2, Vendargues (F)

09.07. UK Tech Fest, Winthorpe (GB)

15.07. Dour Festival, Dour (BE)

11.08. Brutal Assault, Jaromer (CZ)

17.10. l'Aeronef, Lille (F)

15.11. La Maroquinerie, Paris (F)