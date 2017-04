AVATARIUM: Erster Trailer zu "Hurricanes And Halos"

AVATARIUM werden am 26. Mai ihr drittes Studioalbum »Hurricanes And Halos« auf den Markt bringen. Als kleinen Vorgeschmack darauf liefert die Band heute ihren ersten Studiotrailer, in dem Momente der Aufnahmen im Studio Gröndahl zu sehen sind, während Sängerin Jennie-Ann Smith und Gitarrist Marcus Jidell über den Songwritingprozess und die Arrangements der neuen Tracks sprechen.

Das Album wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

- Digipak

- Doppel-LP (Schwarz) sleeved

- Doppel-LP (Gold) sleeved (exklusiv im Nuclear Blast Mailorder)

Ihr habt die erste Single verpasst? Hier ist das Lyricvideo zu 'Into The Fire / Into The Storm':