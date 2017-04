SISTER veröffentlichen Video zu "Endangered Species"

SISTERs Cari Crow meinte dazu: "Wir sind zu den dreckigen Straßen Londons gereist, um das Video zu 'Endangered Species' abzudrehen. Das Video zeigt die Stimmung in der aktuellen Rock'n'Roll Szene, aber auch den Kontrast an Leuten, die in Großstädten leben. Wir wollten diese rohe Realität festhalten und London ist der richtige Ort, um die beiden Themen miteinander zu verbinden. Wir haben abermals mit René U Valdes und Greenworks Television zusammen gearbeitet und sie haben all das festgehalten, was wir zeigen wollten."

SISTER live:

13/04/17 SE - Jönköping - Bongo Bar

28/04/17 NO - Oslo - All Is One Festival

29/04/17 SE - Gothenburg - Rockfest

16-19/08/17 DE - Dinkelsbühl - Summer Breeze Festival

03/09/17 UK - Sheffield - HRH Sleaze

SISTER sind:

Jamie Anderson - Vocals

Tim Tweak - Gitarre

Martin Sweet - Bass

Cari Crow - Drums