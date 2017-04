BLOODCLOT kündigen US Dattes mit Negative Approach an

Das Album wird am 14.Juli über Metal Blade Records erscheinen.

BLOODCLOT Tourdaten

w/ Negative Approach

July 14 - Amityville, NY - Revolution Bar and Music Hall

July 15 - Philadelphia, PA - Underground Arts

July 16 - Washington DC - DC9

July 18 - Virginia Beach, VA - Shaka's

July 19 - Baltimore, MD - Ottobar

July 20 - Belmar, NJ - Paul's Tavern

July 21 - Brooklyn, NY - Saint Vitus

July 23 - Buffalo, NY - Studio at the Waiting Room

July 25 - Pittsburgh, PA - Cattivo

July 26 - Cleveland, OH - Now That's Class

July 27 - Cincinnati, OH - Northside Yacht Club

July 28 - Detroit, MI - The Magic Stick

July 29 - Chicago, IL - Cobra Lounge

July 30 - St. Louis, MO - Blueberry Hill

Aug. 1 - Denver, CO - Marquis Theater

Aug. 3 - San Francisco, CA - Thee Parkside

Aug. 4 - Los Angeles, CA - The Echoplex w/ Nails, Final Conflict

Aug. 5 - Santa Ana, CA - The Constellation Room w/ Nails, Final Conflict

Aug. 6 - San Diego, CA - Brick by Brick w/ Nails, Final Conflict

In dieser Band tun wir das, was wir schon immer getan haben: Wir geben alles", sagt John Joseph unumwunden. "Wir arbeiten hart und haben eine Menge mitzuteilen. Seht euch an, was auf dem Planeten so abgeht: Die Leute haben keinen Bock mehr auf die korrupten Regierenden. Diese zerstören die Erde und töten Millionen aus reiner Profitgier. Die Formel für unsere Vergeltung ist simpel: Wut plus angewandtes Wissen führt zu Ergebnissen. Nicht bloß meckern, sondern aktiv was verändern."

Bloodclot line-up:

John Joseph (Cro-Mags) - Vocals

Todd Youth (Warzone, Murphy's Law) - Guitars

Nick Oliveri (ex-Queens of the Stone Age, Dwarves) - Bass

Joey Castillo (ex-Queens of the Stone Age, Blast!) - Drums