GOD DETHRONED veröffentlichen Video zu zweiter Single "The World Ablaze"

Mainman Henri Sattler: "Der Song ist ein Mix aus epischen Melodien und eingängigen Riffs und eine Nummer, in welcher Mike Ferguson seine ganzen Fähigkeiten als Leadgitarrist zeigen kann. Der Text handelt vom damaligen Krieg, kann aber auch auf die heutige Zeit projiziert werden."

GOD DETHRONED bemerken dazu: "'The World Ablaze' ist unser letztes Album im Rahmen einer Trilogie über den Ersten Weltkrieg. Wir wollten es besonders dynamisch und abwechslungsreich gestalten. Es bietet typische GD-Riffs, tonnenweise Melodien und eingängige Hooks. Die Songs eignen sich super für unsere Shows, weil sie viele Midtempo-Parts enthalten, die die brutaleren ergänzen. Mehr Vielfalt geht nicht! Dan Swanö mischte die Scheibe mit seiner ureigenen Handschrift ab, ohne uns unsere Identität zu rauben. Das Mastering übernahmen die Wisseloord Studios, wo auch schon Rammstein und andere Bands ein Sahnehäubchen auf ihre Produktionen bekamen. Das Album klingt glasklar und dennoch verdammt heavy. Wir freuen uns, das Ding während den kommenden Serpent Fest-Releaseshows Anfang Mai vorstellen zu können!"

'The World Ablaze':

01. A Call to Arms

02. Annihilation Crusade

03. The World Ablaze

04. On the Wrong Side of the Wire

05. Close to Victory

06. Königsberg

07. Escape Across the Ice (The White Army)

08. Breathing Through Blood

09. Messina Ridge

10. The 11th Hour

GOD DETHRONED spielen am Wochenende der Veröffentlichung des Albums zwei Releasekonzerte in Deutschland und weitere zwei am darauffolgenden Wochenende in den Niederlanden, dazu eins in Belgien.

05/05/17 DE - Oberhausen - Helvete mit Lifeless & Visionary 666

06/05/17 DE - München - Backstage mit Revel In Flesh & Commander & Visionary 666

11/05/17 BE - Kortrijk - De Kreun mit Visionary 666 & Fractured Insanity

12/05/17 NL- Lelystad - Poppodium mit Visionary 666 & Disquiet

13/05/17 NL - Groningen - Vera mit Visionary 666 & The Herintance

Weitere Shows von GOD DETHRONED:

08/04/17 NL - Erica - Pitfest

15/04/17 NL - Rotterdam - Baroeg

22-24/06/17 DE - Gräfenhainichen - With Full Force

13-15/07/17 DE - Neukirchen-Vluyn - Dong Open Air

10-12/08/17 DE - Schlotheim - Party.San Open Air

02/12/17 DE - Dresden - Skullcrusher

GOD DETHRONED sind:

Henri Sattler - Vocals/Gitarre

Mike Ferguson - Gitarre

Jeroen Pomper - Bass

Michiel van der Plicht - Drums