KETTCAR und THEES UHLMANN beim Grand Hotel van Cleef Open Air Festival

Was am 01. August 2002 in einem winzigen Büro in der Stresemannstraße 68 begann, hat sich heute zu einem der wichtigsten Independent-Labels Deutschlands entwickelt: Das Grand Hotel van Cleef feiert 2017 sein 15-jähriges Bestehen! Zu diesem besonderen Anlass veranstaltet das Label ein Open Air Festival mitten in Hamburg (wo auch sonst), bei dem die Bands der drei Labelgründer natürlich nicht fehlen dürfen.