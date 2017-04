Die Loreley rockt wieder!

Das wohl malerischste und atmosphärischste Metal-Festival Deutschlands geht vom 15. bis zum 17. Juni 2017 in seine dritte Runde.

Neben der Krefelder Power Metal-Legende BLIND GUARDIAN und den Schweizer Erfolgsrockern KROKUS sind dafür bereits die zweifach-Nummer 1-Chartstürmer SALTATIO MORTIS, der Kult-Hardrocker AXEL RUDI PELL, Metal-Sopranistin TARJA, die US-Legende SANCTUARY, OHRENFEINDT, TXL oder auch KISSIN´ DYNAMITE bestätigt.

Kaum eine andere Festival-Region Deutschlands hat so vieles ergänzend zur eigentlichen Veranstaltung zu bieten wie die malerische Gegend um Deutschlands berühmtesten Felsen, auf dem sich alles abspielen wird. Traumhafte Landschaften, Schifffahrten auf dem Rhein, Weinproben oder Burgbesichtigungen – die Gegend spiegelt das wieder, was das Festival in seiner Konzeptionierung bereits vorgibt: anstatt unwegsamen, matschigen Arealen mit viel Bier, Schlamm und Lärm bietet das RockFels eine gediegene, gehobene Open Air Atmosphäre und eine gute Infrastruktur. Malerischer lässt sich in Deutschland garantiert nicht rocken. Bereits am Mittwoch, den 14.6. wird das Festival wieder mit einer Warm Up Party im Biergarten Loreley beginnen, der während dem ganzen Open Air zum Verweilen und Ausruhen einlädt.