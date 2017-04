A FLOURISHING SCOURGE veröffentlichen Debütalbum im Juni

Seattles Extreme Progressive Metaller A FLOURISHING SCOURGE veröffentlichen ihr Debütalbum am 09. Juni 2017.

Die selbstbetitelte Platte, welche von Jens Bogren (Opeth, Fleshgod Apocalypse) gemastert wurde, umfasst acht dynamische und bösartige Songs, die zusammen mit Session-Drummer Samus Paulicelli (Decrepit Birth, ex-Abigail Williams) eingespielt wurden. Gemixt wurde das Album von Jamie Uertz (Gojira, Anthrax) in den Silver Cord Studios in New York.

Tracklist