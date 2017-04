FARMER BOYS Single "You And Me" online

Danach verkündigte das Quintett aus Stuttgart, dass man sogar an einem neuen Album arbeiten würde, das noch 2017 erscheinen soll.

Und jetzt ist die erste Single online, die auf den Namen "You And Me" hört und offiziel ab dem 21.04.17 zu kaufen ist.

Und Die Jungs klingen immer noch nach ihrem typischen Sound, der lediglich eine kleine Frischekur verpasst bekommen hat.

Zur Erinnerung hier nochmal die drei Live-Termine:

27.04. Hamburg, Hafenklang

28.04. Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld

29.04. Stuttgart, Longhorn

Mitglieder der Band:

Matthias Sayer - Vocals

Alex Scholpp - Guitars

Ralf Botzenhart - Bass

Richard Due - Keyboards

Timm Schreiner - Drums