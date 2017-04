Mike IX Williams ist zurück bei EYEHATEGOD

Der Sänger musste sich vor knapp einem Jahr einer Lebertransplantation unterziehen und befand sich seitdem in einer langen und anstrengenden Regenerierungsphase.

Wärend dieser Zeit übernahmen Phil Anselmo (DOWN, PANTERA) und Randy Blythe (LAMB OF GOD) die Position des Sängers, damit die Band weiterhin touren konnte.

Jetzt gibt es einen Live-Mitschnitt des zweiten Konzertes der Band seit der Rückkehr von Mike.

Aufgenommen wurde das Konzert in Philadelphia, Pennsylvania am 15.April, in der "First Unitarian Church".

Bei dem Gig wirkt Mike auf der Bühne noch ein wenig angeschlagen und sieht etwas dürr aus, aber Performance- und Gesangstechnisch ist er schon wieder voll dabei.

Aktuelle Besetzung:

Jimmy Bower - Guitar

Aaron Hill - Drums

Brian Patton - Guitar

Mike IX Williams - Vocals

Gary Mader - Bass