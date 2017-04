Sängerwechsel bei "The TiPS"

In den vergangenen Monaten mussten wir immer wieder mit Absagen von Shows

aufgrund von Krankheitsfällen kämpfen.

Das hat an unserer Kraft gezehrt und an unserem eigenen Anspruch den wir an THE

TiPS haben.



Wir haben lange gemeinsam unsere Köpfe zusammengesteckt, um Wege zu finden

unserem Anspruch und vor allem auch Euch gerecht zu werden.

Letztlich müssen wir einsehen und hinnehmen, dass Ali sich schwerern Herzens

entschlossen hat THE TiPS aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen zu

verlassen. Wir respektieren und akzeptieren diese Entscheidung vollends, auch wenn sie uns

natürlich erst einmal den Boden unter den Füßen weggezogen hat.



Da wir alle drei nach wie vor ungebrochen an THE TiPS glauben und wir unseren

Traum nicht platzen lassen wollen, haben wir uns gemeinsam dazu entschieden THE

TiPS weiter fort zu führen! Das sind wir Euch schuldig, dass sind wir uns selbst schuldig und dass sind wir

all denen schuldig, die an uns geglaubt haben und dies unabdingbar tun!



Es hat uns drei viel Kraft gekostet und wir haben viel Zeit im Proberaum

verbracht um jemanden zu finden der all unseren Ansprüchen gerecht werden kann,

bei dem die Chemie stimmt und mit dem wir alle drei mit erhobenem Haupt aus

dieser kniffligen Situation hervorgehen können! Am Ende, wie es der Zufall so

will, sind wir auf unseren alten Bekannten Stefan gestoßen und plötzlich machte

alles wieder Sinn!



Und so geht es nun weiter mit THE TiPS: Mit einem weinden Auge weil sich an

dieser Stelle die Wege von Ali und THE TiPS trennen werden. Es war eine wilde und

unvergessliche Fahrt bis hierher. Und mit einem lachenden Auge da wir heute Stefan in unserem Ananasexpress

willkommen heißen wollen und somit weiter durch die Lande touren und gaaanz laut

Musik machen werden!

Wir haben richtig Bock!

Und wer die Düsseldorfer jetzt mal live in Neubesetzung erleben möchte, hat die nächsten Monate Gelegenheit dazu. Hier sind die Termine:

21.04.17 DE Boizenburg, Fairfriday 2.0

22.04.2017 DE Hamburg, Logo

12.05.2017 DE Köln, Underground

20.05.2017 DE Berlin, Wild At Heart

26.05.2017 BE Moll, Jeugendhuis Tydeeh

16.06.2017 DE Hemer, Wispafestival

17.06.2017 DE Kelheim, JUKUU Festival

23.06.2017 BE Ysselsteyn, Jera On Air

16-18.08.2017 DE Übersee, Chiemsee Summer