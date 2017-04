IGORRR veröffentlichen "The Making of 'Savage Sinusoid' [Part 1]"

Auf dem neuen Album sollen elektronische Manipulationen, Akkordeon, Saxofon, Sitar, Cembalo, Mandoline und Streicher mit Blastbeats, fetten Riffs, Grunts und operettenhaftem Gesang vereinen.

Das Making Of Video (Teil 1) könnt ihr euch hier ansehen:

'Savage Sinusoid' Trackliste:

1. Viande

2. ieuD

3. Houmous

4. Opus Brain

5. Probleme d'emotion

6. Spaghetti Forever

7. Cheval

8. Apopathodiaphulatophobie

9. Va te foutre

10. Robert

11. Au Revoir

Serre zum Album: "Ich will einfach nur Musik machen, die ich liebe, ohne mich fragen zu müssen, ob sie zu kompliziert oder anders als das ist, was die Masse mag. Sie muss Sinn für mich ergeben, wobei ich mich nicht einschränken kann, so wie auf einer großen Party mit Metalheads, Electro-Freaks sowie Klassik- und Barockmusikhörern, Zigeunergeigern - allesamt betrunken, um das Beste aus ihren Genres in einen Topf zu werfen."

IGORRR werden im Frühling und Sommer bereits ein paar Live-Shows veranstalten. Weitere Termine folgen:

IGORRR Tourdaten:

Apr. 29 - Opera National Du Rhin - Strasbourg, F

May 5 - Circasismic Festival - Besancon, F

June 17 - Hellfest Open Air - Clisson, F

Jul. 7 - What The Fest?!#2 - Vendargues, F

Jul. 9 - UK Tech Fest - Winthorpe, GB

Jul. 15 - Dour Festival - Dour, BE

Aug. 11 - Brutal Assault - Jaromer, CZ

Oct. 17 - l'Aeronef - Lille, F

Nov. 15 - La Maroquinerie - Paris, F