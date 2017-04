INTERNAL BLEEDING Drummer William Tolley gestorben

Feuerwehr-Veteran

Tolley war nicht nur ein Gründungsmitglied und Drummer der Band INTERNAL BLEEDING, sondern er war seit 14 Jahren bei den FDNY Firefighters tätig.

Am 20.April wurden er und seine Leute zu einem Brand in einem mehrstöckigem Familienhaus gerufen. Laut eines amerikanischen Nachrichtensenders soll das Feuer schon unter Kontrolle gewesen sein, als Tolley zurück in den Korb des Feuerwehrwagens steigen wollte, dieser jedoch wackelt, Tolley daneben trat und abstürzte.

Er wurde noch ins Krankenhaus geliefert, erlag dort aber dann seinen Verletzungen.

Tolley, der schon den Rang eines Veteranen erreicht hatte, hinterlässt eine Ehefrau und eine 8 Jahre alte Tochter.

Hier ein Link zu der Originalseit von CBS New York, inklusive Video:

CBS New York

Deathmetal-Veteran

Wenn Tolley nicht gerade gegen Feuer gekämpft hat, hat er sich am Schlagzeug abreagiert und war Gründungsmitglied der New Yorker Deathmetal Band INTERNAL BLEEDING. Die Band wurde 1991 gegründet und hat im Laufe ihrer Karriere 4 Demos, 2 Kompilationbeteiligungen und 5 Alben veröffentlicht. Das letzte Werk, "Imperium", erschien 2014.

Die Band hat auf ihrer Facebook Seite sehr persönliche Worte gefunden:

" Our drummer, the heartbeat of the band, William Tolley died today. There are ZERO WORDS to describe the loss. He was a good, decent and honorable man who loved his friends, his family and the people he served. There will never be another like him. There are no words to describe the utter sadness and despair we feel right now. We love you Bill.

Bill was our rock. Our heart. And supplier of insane laughter. There are no words. The music world lost a very influential drummer, and the world lost a friend, a father and a damn good man."

Wie es mit der Band weitergeht, steht zu jetzigem Zeitpunkt noch nicht fest.

RIP WILLIAM TOLLEY