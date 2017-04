DYING FETUS - Neues Video, Cover, Trackliste veröffentlicht

Das neue Album des Trios aus Maryland soll am 23.Juni via Relapse erscheinen.

Jetzt hat die Band die Tracklist und das Cover bekanntgegeben:



01. Fixated On Devastation

02. Panic Amongst The Herd

03. Die With Integrity

04. Reveling In The Abyss

05. Seething With Disdain

06. Ideological Subjugation

07. Weaken The Structure

08. Fallacy

09. Unmitigated Detestation

10. Wrong One To Fuck With

11. Induce Terror (nur bei der limited Edition)

Auch ein Video hat die Band derweil zu dem Song "Fixed On Devastation" veröffentlicht:

Mitglieder der Band:

John Gallagher - Guitar,Vocals

Sean Beasley - Bass,Vocals

Trey Williams - Drums