"Mouth Of The Abyss" steht nun sowohl auf YouTube als auch auf der Bandcamp-Seite der Black-Metaller zum Stream bereit. "All Paths Lead To Death" erscheint am 19. Mai 2017 via Apathia Records. Das Artwork basiert auf dem Gemälde "Satan Presiding at the Infernal Council" des berühmten britischen Malers John Martin.