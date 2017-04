WHEN ICARUS FALLS - neues Album „Resilience“ ab sofort erhältlich

Am 20. April ist das neue Album „Resilience“ der Schweizer Post-Metaller über Czar Of Crickets Productions erschienen.

2007 in Lausanne gegründet, haben WHEN ICARUS FALLS schon immer ein dunkleres musikalisches Universum ausgekundschaftet, oszilierend irgendwo zwischen wabernden Atmosphären und schweren Riffs. Nicht zuletzt auch dank ihrer intensiven Live-Performance hat die Band mittlerweile zwischen Europa und China amtlich Kilometer unter die Räder gekriegt, und Bühnen bespielt. Das Schweizer Quintett hat bisher drei Alben veröffentlicht: „Over The Frozen Seas", das Konzept-Album „Aegean", das die fünf Stufen des Sterbens gemäß der bekannten Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross thematisiert, und „Circles".

Nach über einer Dekade mit klarem Fokus auf brutale musikalische Landschaften, war es an der Zeit für When Icarus Falls’ Mitglieder, die Perspektive weiter zu entwickeln, und die Band aus diesem zu engen Universum zu befreien. Der anstehende, vierte Release der Band „Resilience" illustriert dies selber am Besten, er integriert und kombiniert Einflüsse des Touareg-Blues, Jazz und elektronischer Musik in Post-Rock Grundlagen. Aufgenommen von Chris Noth im Bikini Test (La Chaux-De-Fonds, Schweiz) und gemischt & gemastert von Magnus Lindberg, steuert die luftige und transzendentale Musik den Verstand in Richtung imaginäre Bilder und fesselnde Wüstenlandschaften. „Resilience" fokussiert die Maturität der Band, und bringt einen frischen Wind in die bedrückte Welt von WHEN ICARUS FALLS.

Hier Album bestellen:

RESILIENCE CD oder LP direkt über den Czar Shop

RESILIENCE CD, LP oder Download direkt über Bandcamp

RESILIENCE CD, LP oder Download bei Amazon