DRAGONFORCE verraten Release Datum ihres neuen Albums und kommen nach Deutschland auf Tour

Die Tour startet am 4. Oktober in Glasgow und führt die Band im Oktober und November durch 14 europäische Länder.



" ‘Reaching Into Infinity’ ist ein Album, auf das wir alle sehr stolz sind und wir sind sehr glücklich über das positive Feedback, ABER nach so viel Zeit im Studio können wir es kaum erwarten zurück auf die Bühne zu gehen und die neuen Songs zu spielen - und natürlich auch einige alten Klassiker. Wir sehen uns bei den Shows!“, freut sich Gitarrist Herman Li.



„Reaching Into Infinity” erscheint am 19. Mai bei earMUSIC als Standard Edition, Special Edition mit zwei Bonus-Tracks und einer Multi-Angle Live-DVD sowie als 2LP und digital.



23.10.2017 Köln - Essigfabrik

24.10.2017 Stuttgart - LKA Longhorn

25.10.2017 München - Backstage Werk

02.11.2017 Berlin - Columbia Theater

04.11.2017 Bremen - Alter Schlachthof

Die Special Edition des Albums enthält eine Bonus-DVD, live in Multi-Angle auf dem Woodstock Festival in Polen aufgenommen.

TRACKLIST

Standard

1. Reaching into Infinity

2. Ashes of the Dawn

3. Judgement Day

4. Astral Empire

5. Curse of Darkness

6. Silence

7. Midnight Madness

8. WAR!

9. Land of Shattered Dreams

10. The Edge of the World

11. Our Final Stand



Special Edition with multi-angle Bonus DVD:

Disc 1 - CD

1. Reaching into Infinity

2. Ashes of the Dawn

3. Judgement Day

4. Astral Empire

5. Curse of Darkness

6. Silence

7. Midnight Madness

8. WAR!

9. Land of Shattered Dreams

10. The Edge of the World

11. Our Final Stand



Bonus Tracks

12. Hatred and Revenge

13. Evil Dead



Disc 2 - Bonus DVD

DragonForce Live at Woodstock Festival Poland 2016

1. Holding On

2. Heroes of Our Time

3. Operation Ground and Pound

4. Holding On (Multi-angles)

5. Heroes of Our Time (Multi-angeles)

6. Operation Ground and Pound (Multi-Angles)