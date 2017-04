THE GHOST WOLVES im April und Mai auf Deutschland-Tournee

Am vergangenen Freitag haben die U.S.-Rocker THE GHOST WOLVES ihr Album "Texas Platinum" herausgebracht, nun habt ihr die Gelegenheit, das Duo auch live unter die Lupe zu nehmen. Geplant sind 8 Shows quer durch Deutschland.

THE GHOST WOLVES sind Carley Wolf an der Gitarre und Jonny Wolf am Schlagzeug und Synthesizer. Den Gesang teilen sich die beiden. Gegründet hat sich die Band 2010 in Austin, Texas. Musikalisch beeinflusst wurden die zwei durch Musiker wie JOAN JETT, R.L. BURNSIDE, THE RAMONES oder THE KILLS.

THE GHOST WOLVES live:

28.04.17 DE – Bonn, KULT41

29.04.17 DE – Hamburg, Molotow

30.04.17 DE - Berlin, Wowsville

01.05.17 DE – Lübeck, Treibsand

04.05.17 DE – Aachen, The Wild Rover

05.05.17 DE – Essen, Freakshow

18.05.17 DE – Stuttgart, KISTE

20.05.17 DE – Köln, Sonic Ballroom