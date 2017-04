THE ONE HUNDRED: Neues Video, Debütalbum und Tourdaten

Am 2. Juni erscheint "Chaos+Bliss", das Debütalbum der Londoner Band THE ONE HUNDRED. Vorab gibt's ein Video und die Daten der zugehörigen Tour.

THE ONE HUNDRED vermengen Metal, Punk, Rap sowie elektronische Musik. Hier das Video zum Song "Monster":

Im Mai geht's für die Band auf Europatour:



01 - UK - Southampton, Joiners

03 - UK - Bath, Moles

04 - UK - Plymouth, Underground

05 - UK - Cardiff, Clwb Ifor Bach

06 - UK - Nottingham, Rock City Basement

08 - UK - Glasgow, The Garage

09 – UK - Leeds, The Key Club

10 - UK - Birmingham, Asylum 2

11 - UK - London, Boston Music Room

13 – UK - Manchester, Rebellion

15 – FR - Paris, Backstage by the Mill

16 – DE - Cologne, Blue Shell

17 - DE - Hamburg, Hafenklang

18 – DE - Berlin, Maze