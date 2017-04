GOD DETHRONED veröffentlichen Video zur dritten Single "Annihilation Crusade"

Am 5. Mai erscheint "The World Ablaze" via Metal Blade Records und jetzt könnt ihr euch das Video zur letzten und dritten Single "Annihilation Crusade" ansehen.

Mainman Henri Sattler: "'Annihilation Crusade' ist der Albumopener und er beginnt mit einem schweren, rollenden Riff, ehe die Hölle so richtig losbricht. Einer der brutaleren Songs auf dem Album, der allerdings einen schönen, epischen Mittelpart enthält. Der Text handelt von einer Armee, die alles niedermetzelt, was sich ihr in den Weg stellt!"

'The World Ablaze':

01. A Call to Arms

02. Annihilation Crusade

03. The World Ablaze

04. On the Wrong Side of the Wire

05. Close to Victory

06. Königsberg

07. Escape Across the Ice (The White Army)

08. Breathing Through Blood

09. Messina Ridge

10. The 11th Hour

Shows:

05/05/17 DE - Oberhausen - Helvete mit Lifeless & Visionary 666

06/05/17 DE - München - Backstage mit Revel In Flesh & Commander & Visionary 666

11/05/17 BE - Kortrijk - De Kreun w/Visionary 666 & Fractured Insanity

12/05/17 NL- Lelystad - Poppodium mit Visionary 666 & Disquiet

13/05/17 NL - Groningen - Vera mit Visionary 666 & The Heritance

22-24/06/17 DE - Gräfenhainichen - With Full Force

13-15/07/17 DE - Neukirchen-Vluyn - Dong Open Air

10-12/08/17 DE - Schlotheim - Party.San Open Air

02/12/17 DE - Dresden - Skullcrusher

GOD DETHRONED sind:

Henri Sattler - Vocals/Gitarre

Mike Ferguson - Gitarre

Jeroen Pomper - Bass

Michiel van der Plicht - Drums