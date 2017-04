DESTRAGE veröffentlichen Making-Of-Video zu "A Means to No End" und Tourdaten

Die Band DESTRAGE hat nun ein Making-Of-Video zum vierten Studioalbum "A Means To No End" veröffentlicht.

DESTRAGEs Matteo Di Giola meint dazu: "Das beste daran ein Studio zu betreten ist, dass der Rest der Welt draußen bleiben muss. Die Bandmitglieder und die Studiocrew haben die Videos selbst aufgenommen, hinter geschlossenen Türen, um das intensivste, anspruchsvollste und beste Album der Bandkarriere aufzunehmen. Jetzt, ein Jahr nach den Aufnahmen, ist es an der Zeit, die Öffentlichkeit an dem Prozess teilzuhaben. Das externe Auge unseres talentierten Regisseurs erzählt eine große Geschichte. Vielen Dank an Bode Music Gear, die uns das ermöglicht haben."

Die Europatour mit PERIPHERY und THE CONTORTIONIST startet nächste Woche.

'European Unrest Tour'

02/05/17 DE - Wiesbaden - Schlachthof

03/05/17 CH - Lausanne - Les Docks

05/05/17 IT - Milan - Santeria Club

06/05/17 IT - Bologna - Zona Roveri

07/05/17 AT - Wien - Szene

08/05/17 DE - Berlin - Lido

09/05/17 DK - Copenhagen - Pumpehuset

11/05/17 FI - Helsinki - Tavastia

13/05/17 SE - Stockholm - Klubben

14/05/17 NO - Oslo - Vulcan Arena

16/05/17 DE - Hamburg - Markthalle

17/05/17 DE - Köln- Essigfabrik

18/05/17 BE - Antwerp - Trix

19/05/17 UK - Manchester - O2 Ritz

20/05/17 UK - London - O2Forum

21/05/17 FR - Paris - Trabendo

23/05/17 FR - Nantes - Le Ferrailleur

24/05/17 FR - Toulouse - Connexion

25/05/17 FR - Lyon - CCO

26/05/17 LU - Esch-Sur-Alzette - Rockhal

27/05/17 NL - Nijmegen - Doornrosje

Hier könnt ihr euch dasaktuelle DESTRAGE Video zu "Don't Stare At The Edge", der zweiten Single des neuen Album anschauen:

Und wer noch etwas Langeweile hat, kann sich gerne auch das Lyric-Video zu "Symphony of the Ego" ansehen: