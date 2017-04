STONE SOUR veröffentlichen neue Single vom kommenden Album

Zur ersten Single "Fabuless" wurde ein Performance-Clip, in dem die Band den Song mit Vollkaracho performt veröffentlicht. Das Album "Hydrogard" erscheint am 30.06.

Stone Sour nahmen ihr neues Album mit Produzent Jay Ruston in den Sphere Studios in North Hollywood, Kalifornien auf. Das Album folgt auf die 2012 / 13 veröffentlichten "House Of Gold & Bones", die Platz 7 und Platz 3 in Deutschland erreichten. Über das neue Werk sagt Corey Taylor : "Es ist das beste Material, das wir je geschrieben haben. Es geht in diverse unterschiedliche Richtungen, im Kern ist es aber sehr Hardrock, fast schon auf eine moderne / zeitlose Weise. Es gibt Anflüge von Punk. Es gibt einigen sehr coolen Hardrock / Heavy Metal. Einfach all diese wirklich coolen Elemente, zu denen wir uns zuvor vermeintlich nie vorzudringen gestatteten."

Tracklisting "Hydrograd":

01. YSIF

02. Taipei Person/Allah Tea

03. Knievel Has Landed

04. Hydrograd

05. Song #3

06. Fabuless

07. The Witness Trees

08. Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)

09. Thanks God It's Over

10. St. Marie

11. Mercy

12. Whiplash Pants

13. Friday Knights

14. Somebody Stole My Eyes

15. When The Fever Broke