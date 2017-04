Bassist Niclas Etelävuori verlässt AMORPHIS

Etelävuori hat folgendes Statement abgegeben:

"Der Grund meines Ausstiegs liegt zu hundert Prozent beim (schlechten) Management der Band. Vermutlich hört sich das für die meisten von euch verrückt an, aber so ist es. Das Musikgeschäft kann manchmal sehr kompliziert sein. Ich sorgte früher mal dafür, dass dieser Kerl seinen Job zurück bekam, und jetzt höre ich seit einigen Jahren nur noch Lügen und Bullshit von ihm. Ich habe einfach die Nase voll, also muss ich gehen. Ich kann so nicht arbeiten oder leben. Für mich ist es ziemlich offensichtlich, dass der Manager nur sein eigenes Wohl im Sinn hat, nicht das der Band, und so sollte es nicht sein. Ich lasse die Tür aber offen, falls die Band beschließt, die Dinge zu ändern."

Die Band steht jedoch weiter zu ihrem Management:

"Wir werden mit unserem alten Management weiter machen, da wir nicht das Gefühl haben, dass wir einander nicht mehr vertrauen können. Wir möchten Niclas nur das Beste für die Zukunft wünschen, er wird immer wie ein Bruder für uns sein."

Original-Basser Olli-Pekka Laine wird bei den kommenden Shows und Festivalauftritten einspringen.

(Quelle: rockhard.de)