WEDNESDAY 13 mit Musikvideo zu "Blood Sick"

WEDNESDAY 13 enthüllt das Video zum Song "Blood Sick" vom Album »Condolences«, das am 2. Juni über Nuclear Blast erscheinen wird.

WEDNESDAY sagt: "Ich freue mich, das Video zu 'Blood Sick' mit Euch teilen zu können. Es wurde komplett vor einem Green Screen von dem Regisseur Matt Zane aufgenommen. Bei dem Lied geht es um eine Spinne, die in ihrem Netz eine Fliege quält, bevor sie sie verschlingt, und dieses Szenario wollte ich mit der Band in dem großen Spinnennetz einfangen. Die Idee steckte in meinem Kopf seit ich den Song geschrieben habe und es ist toll zu sehen, wie sie nun zum Leben erweckt wurde."

Das Album wurde von Chris "Zeuss" Harris (MURDERDOLLS, HATEBREED, ROB ZOMBIE) produziert, gemixt und gemastert. Das Artwork stammt aus der Feder von Travis Smith (OPETH, KATATONIA, NEVERMORE).