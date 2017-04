RAGE veröffentlichen neues Album "Seasons Of The Black"

Gerade mal 14 Monate nach ihrem letzten Output "The Devil Strikes Again" veröffentlichen RAGE schon eine neue Scheibe: Das 23. Studioalbum "Seasons Of The Black" soll am 28.07.2017 erscheinen.

Bereits Monate vor Veröffentlichung könnt ihr schon einen Blick aufs Cover werfen:

"Unsere Fans bekommen Rage-Metal der allerersten Güteklasse. Es ist uns gelungen, die typischen Trademarks der Band in elf neue Songs zu gießen. Wir halten den Kurs, den wir schon auf dem letzten Album eingeschlagen haben bei, das heißt harte, sehr eingängige Kompositionen, die ebenso thrashig-aggressiv und sowie episch klingen", konstatiert Bandleader Peavy.

Zur Bandchemie des Trios sagt Peavy: "Wir sind noch besser aufeinander eingespielt. Mit spielerischer Leichtigkeit werfen wir uns die Ideen gegenseitig zu, es kam sogar vor das wir einen Song aus dem nichts heraus innerhalb von zwei Stunden kreiert hatten. Produktionstechnisch konnten wir auch einige Komplikationen, die sich beim letzten Album noch aus mangelnder Erfahrung eingeschlichen hatten, ausmerzen, so das dieses mal alles wie am Schnürchen lief."

Der Input von Gitarrist Marcos Rodriguez und Schlagzeuger Vassilios "Lucky" Maniatopoulos hinterlässt auch auf ihrem dem gemeinsamen RAGE-Album seine Spuren. "Dadurch, dass Marcos und Lucky den „klassischen“ stilbildenden Spirit von RAGE sozusagen mit der Muttermilch aufgenommen haben und wir uns auf persönlicher Ebene so gut verstehen, haben wir den Bandspirit noch weiter vertieft und ausgebaut", so Peavy weiter.

Die stilistische Verbindung zwischen »The Devil Strikes Again« und »Seasons Of The Black« spiegelt sich auch optisch in den von Grafik Künstler Karim König kreierten Artworks wieder: "Die Idee haben wir gemeinsam entwickelt", verrät Peavy. "Wir wollen damit verdeutlichen, dass beide Alben auf ihre eigene Weise zusammengehören. Ich selbst habe die Soundchaser-Skulptur, die das Cover dominiert, modelliert. Als Grundlage habe ich dafür einen sehr seltenen Schädel aus meiner Sammlung benutzt, den ich erst abgegossen und danach übermodelliert habe. Zum anderen hat Karim die düstere Landschaft mit dem Golgotha-Hügel kreiert."

Aufgenommen wurde "Seasons Of The Black" im Februar/März 2017 in den Megafon Studios (Burscheid) und in den Soundchaser Studios (Zandhoven, Belgien). Produziert wurde von RAGE, während Dan Swanö (MARDUK, OPETH, DISSECTION, KATATONIA) für den Mix und das Mastering in den Unisound Studios (Grefrath) verantwortlich war.

RAGE - Live 2017

29.04. E Oviedo - Discoteca Sir Laurens

05.05. S Stockholm - Pub Anchor

06.05. N Oslo - Hard Rock Cafe

07.05. S Gothenburg - Sticky Fingers

12.05. I Borgo Priolo (Pavia) - Rockland Festival

03.06. D Eichstätt - Open Air am Berg

10.06. D Starnberg - Food Rock Festival, Schlossberghalle

17.06. D Duisburg - Rage Against Racism (RAGE meets REFUGE)

29.06. D Gardelegen - Metal Frenzy

02.07. E Barcelona - Rock Fest

06.07. D Ballenstedt - Rock Harz Open Air

16.07. CZ Vizovice - Masters of Rock

21.07. UA Ternopil - Faine Misto Festival

03.-05.08. D Wacken - Wacken Open Air

10.08. E Villena - Leyendas Del Rock

12.08. B Kortrijk - Alcatraz Festival

13.08. D Königs Wusterhausen - Zombie Rock Festival

02.09. D Dormagen - Zons Rockt (RAGE meets REFUGE)

23.12. D Burglengenfeld - VAZ, X-Mas Dynamite Night