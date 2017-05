Neues Werk von LIFELESS angekündigt

Zwei Jahre nach ihrem letzten Album "Godconstruct" veröffentlichen die deutschen Deather LIFELESS noch in diesem Sommer ihr neues Werk "The Occult Mastery".

Die neun neuen Songs der Dortmunder Schwedendeather soll vorraussichtlich am 7.Juli, via FDA Records, auf CD und am 11.August auf Vinyl erscheinen. Die Songs sollen extrem brutal und intensiv sein, aber auch gleichzeitig einige Melodien verwenden. Purer, klassischer Deathmetal halt.

Track listing:

01. Prelude Kali Yuga

02. The Occult Mastery

03. Progenies Of A Cursed Seed

04. From Chaos Our Order Shall Rise

05. Delusions Of Grandeur

06. Rites Of Desolation

07. Interlude Dystopia

08. Insanity Reigns

09. Throes Of Dawn

Mitglieder der Band:

Marc - Gesang, Gitarre

Daniel - Drums

Jan - Gitarre

Sascha - Bass