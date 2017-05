TORFROCK laden zur exklusiven Kneipenshow ein

Hier die Ankündigung auf Facebook:

"Moin, liebe Freunde des gepflegten torfmoorholmer Gebrauchsrocks - moin, liebe Torfheads.

40 Jahre Torfrock! Zu so einem Jubiläum könnte man nu ja was gaaaaanz Besonderes machen - so ne richtig fette Show, viele Gäste, Pomp und Glitzer. Hm, dachten wir Torfis uns: „Sind wir das“? „Nö“. Wir wollen lieber für uns und Euch ´ne Party schmeißen, wie früher - an´ Anfang.

Raymond hatte schon vor Jahren die Idee unter dem Motto „Torfrock schickt ein’ durch...“ nochmal in unser Heimatstadt Hamburg, dicht bei den Fans im kleinen, gemütlichen Rahmen zu spielen - wie im Jahre 1977, als alles begann. Eintritt, Bier und ausgewählte 70er Jahre Getränkespezialitäten zu Preisen wie „damals“. Das machen wir jetzt einfach mal - Rock´n´Roll.

Also an die Orte der Torfrock-Kindheit zurückzukehren. Doch siehe da, die Zeit vergeht und mit ihr die kleinen altbekannten Musikkneipen. Was also tun? Da kam der nächste Voss’sche Geistesblitz! „Mensch, der Uli (Gründer und Bassmann von Leinemann, Rudolf Rock & die Schocker uvm.) hat doch den Laden auf’m Kiez!“ Also, kurzerhand zum Handy gegriffen und Uli Salm, den Chef der Zwick-Kneipen, angerufen. Uli, sofort angetörnt von der Idee, überlegte gleich wie das umgesetzt werden könne und welches die geeigneten Getränke wären. Schnell waren wir uns einig wie es laufen soll und das das Wohnzimmer, wie Uli das Zwick am Millerntor liebevoll nennt, der richtige Platz für erdigen Rock (in uriger Atmosphäre) sei.

Somit freuen wir Torfrocker und Uli Salm uns auf eine kleine, feine Party mit Euch - in Hamburg, der Geburtsstadt der „(Ur-)“ Torfis und des Torfrocks, bei der wir dann mal einen auf unseren runden Geburtstag durchschicken können."

Details

Donnerstag, 8. Juni 2017

40 Jahre Torfrock: Jubi-Kneipenshow

HH-St. Pauli / Zwick

Millerntorplatz 1 (Ecke Reeperbahn)

20359 Hamburg

19.00 Uhr: Einlass

21.00 Uhr: Torfrock

Tickets:

Gibt es füäh beinharte 5,- Euro

ausschließlich per E-Mail-Bestellung und nach Überweisung

beim Zwick St. Pauli.

Tisch- / Platzreservierungen für die Veranstaltung sind nicht möglich.

Bitte E-Mail an:

reservierung@zwick4u.com

Weitere Informationen zur Bestellung erhaltet Ihr dann ebenfalls via E-Mail.