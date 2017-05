EPICA: Live-Video zu "Dancing In A Hurricane" online

EPICA präsentieren euch ein Live-Video zum Song 'Dancing In A Hurricane' - aufgenommen im Februar während der ausverkauften how im Zenith in Paris gedreht, wo die Band vor ca. 5000 Fans die letzte Show ihrer Europatour spielte.

Coen Janssen kommentiert das Video: "Wenn man gerade mitten in einer Tour steckt kann es passieren, dass man vergisst, wie besonders das eigentlich ist und wie privilegiert wir eigentlich wirklich sind, jede Nacht auf der Bühne stehen zu können. Die Show im Zenith in Paris war ein absolutes Highlight unser Karriere und deshalb bin ich sehr froh, dass wir uns dazu entschieden haben, ein paar Live-Videos von dieser Show aufzunehmen. Dieses erste Video, bei dem es sich um einen meiner Lieblingssongs des Albums »The Holographic Principle« handelt, bringt mich sofort in diese Nacht zurück und lässt sie mich wieder und wieder neu erleben! Dieser Clip beweist rückblickend noch einmal, was für eine unglaubliche Tour das war! Wir danken allen, die in dieser Nacht mit uns zusammen gefeiert haben und all denjenigen, die unser Leben mit ihrer Unterstützung so verschönert haben! Genießt das Video!"