GOATWHORE: Release-Datum von "Vengeful Ascension" bekanntgegeben

Die siebte Platte der Band wurde zum zweiten Mal analog im Studio aufgenommen. Sie entstand im Earth Analog in Tolono, Illinois unter der Ägide von Jarrett Pritchard, dem langjährigen Live-Mischer und Freund der Band, nachdem sie vier Alben zusammen it Erik Rutan produziert haben.

"Mit Rutan zu arbeiten war super. Mit ihm haben wir ein paar geile Sachen gemacht", beteuert Sänger Ben Falgoust, "aber irgendwann denkt man halt, man könnte mal wieder was Neues ausprobieren. Wir wollten aus unserer Komfortzone ausbrechen und Wagnisse eingehen. Außerdem sollte die Produktion genau einfangen, wie wir auf der Bühne klingen, und wie könnte man diese Energie besser bündeln, als mit dem eigenen Live-Mischer im Studio? Jarrett kennt sich dort bestens aus. Er weiß, wie sich das anhört, was bei uns aus der PA kommt, und wir wollten dem unbedingt näherkommen."

Die zehn Tracks gehen ganze 40 Minuten.

"Jeder Song steht sinnbildlich für Goatwhore von Tag eins unseres Bestehens bis jetzt. Dabei erkennt man unsere Entwicklung sehr deutlich. Ich glaube nicht, dass diese Band ihren Zenit schon erreicht hat. Ich meine, wir sind dem jetzt näher denn je und wachsen weiter, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht."

'Vengeful Ascension' ist zwar kein traditionelles Konzeptalbum, dreht sich aber mehr oder weniger um das im Titel angedeutete luziferische Prinzip. Der Geist und das Symbol des Lichtbringers stehen weniger für einen teuflischen, alles zerstörenden Dämon als für ein leitendes Licht. Die Themen Kampf und Transzendenz sind John Miltons Das verlorene Paradis entlehnt und wurden schon in der Vergangenheit von GOATWHORE aufgegriffen, sei es direkt oder nur andeutungsweise.

"Der Grundgedanke lautet: Luzifer ist so etwas wie ein Antiheld", erklärt Falgoust. "Er würde vom Himmel in die Tiefe und ins Nichts gestoßen. Egal, wie sehr er sich bemüht, wieder aufzusteigen - ständig funkt ihm jene Macht dazwischen und versucht, ihn zu zerstören, ja verbannt ihn zurück in die Hölle. Überträgt man das auf unseren heutigen Alltag, steht es für Situationen, in denen man am Boden zerstört ist oder wenn das Leben einfach nicht richtig läuft ... Emotionen beeinflussen die Reaktion der Menschen sehr stark. Lieb, Hass, Trauer oder was auch immer - wir werden bis zu einem gewissen Grad immer von ihnen geleitet. Im Wesentlichen geht es auf 'Vengeful Ascension' also darum, sich von unten nach oben hochzuarbeiten, wobei man zu der Erkenntnis gelangt, dass es nicht nur um Vergeltung geht im Leben. Man kann selbst im Negativen noch etwas Positives finden."

GOATWHORE sind momentan als Support von Amon Amarth auf Tour. Die Reise began am 1. Mai in Pensacola, Florida und dauert bis zum 20. Mai mit einem Abschlusskonzert in Louisville, Kentucky. Dabei spielt die Band auch beim Dark Lord Day. Alle Konzerttermine im Folgenden.

GOATWHORE Studiobesetzung:

Louis B. Falgoust II - Vocals

Sammy Duet - Gitarre, Vocals

Zack Simmons - Drums

James Harvey - Bass

