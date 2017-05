IGORRR veröffentlichen neues Video zu "Opus Brain"

'Savage Sinusoid' Trackliste:

1. Viande

2. ieuD

3. Houmous

4. Opus Brain

5. Problème d'émotion

6. Spaghetti Forever

7. Cheval

8. Apopathodiaphulatophobie

9. Va te foutre

10. Robert

11. Au Revoir

IGORRR Tourdaten:

Apr. 29 - Opera National Du Rhin - Strasbourg, F

May 5 - Circasismic Festival - Besancon, F

June 17 - Hellfest Open Air - Clisson, F

Jul. 7 - What The Fest?!#2 - Vendargues, F

Jul. 9 - UK Tech Fest - Winthorpe, GB

Jul. 15 - Dour Festival - Dour, BE

Aug. 11 - Brutal Assault - Jaromer, CZ

Oct. 17 - l'Aeronef - Lille, F

Nov. 15 - La Maroquinerie - Paris, F