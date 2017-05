GASMAC GILMORE: Video zu "Es geht mir nicht so gut"

GASMAC GILMORE haben ein Video zum Song "Es geht mir nicht so gut" gedreht. Schaut euch den Clip hier an:

Außerdem sind die Österreicher auf Tour.

Hier die kommenden Live Dates:

27.05.-28.05. DE – Köln, Roleplayconvention

29.06.-30.06. DE – Düsseldorf, Sommerkult

01.07. AT - Weiz, Cross Check Festival

05.07. CZ - Hradec Kralove, Rock for People

08.07. DE – Halle/Köln, Rhein Rock Festival

25.07. DE – München, Free and Easy

04.08.-05.08. DE – Gössnitz, Open Air

26.08. DE - Rudolstadt, Residenzschloß Heidecksburg (Support von IN EXTREMO)

27.08. DE - Hanau, Amphitheater Hanau(Support von IN EXTREMO)

15.09. DE – Kummerfeld, Ackerfestival

13.10.-14.10. DE – Hameln, Autumn Moon