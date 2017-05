NEO NOIRE - neues Album „Element“ out now!

NEO NOIRE verstehen es geschickt, mit ihrem Sound Stile des Alternative Rock mit Einflüssen von Psychedelic und Metal miteinander zu verschmelzen und somit eine Brücke zwischen den unterschiedlichen Genres zu bauen.

Kritiken:

LEGACY (DE) - 12/15 : - "Starkes Debüt!“

VISIONS (DE) - 8/12 : "Neo Noire sind tief verwurzelt im Alternative Rock der 90er.“ "Neo Noire wissen deren Stilmittel und Sounds heute so einzusetzen, als seien sie damals stenografierend dabei gewesen. Sind sie nämlich auch."

METAL UNDERGROUND (AT) - 4/5 : "Mit einer ungemeinen Lässigkeit überzeugen die Schweizer jene Musikliebhaber, welche auf ein kunterbuntes Gemisch aus Rock und Metal Elementen der klassischen, wie dergleichen 90er Ära stehen. Dazu noch leichte Grunge Einlagen und fertig ist ein innovatives Konzept, welches Gewiss noch für viel Furore jenseits der Schweizer Grenzen sorgen wird."



ARTNOIR (CH) : "Damit haben Neo Noire ein Album aufgenommen, das mich so stark überrascht hat wie selten eines im Alternative Rock. Die Musik holt nicht nur ein schier vergessenes Genre in den Alltag zurück, sie zeigt auch, dass Rock immer noch virtuos und voller ansteckender Ehrlichkeit gespielt werden kann."

BPRODUKT (CH) : "nur schon die unglaubliche vielfalt und trotzdem punktgenaue einsatz der gitarrenklänge und -effekte, seien sie nun kristallklar perlend oder staubig komprimiert, beeindruckt immer wieder aufs neue, ganz zu schweigen vom gesamtsound, der trotz grosser wandlungsfähigkeit immer erkennbar und eigen bleibt."

METAL NEXUS (USA) : "One of the best debut albums I've heard in years! Expect this to be on various best of lists when the year winds down to a close."

SCREAM (NO) - 5/6 : - "NEO NOIRE present a very strong mix. The album brings up goose pumps and I did not register any low point!"

LORDS OF METAL (NL) - 8 7/100 : "Neo Noire is the newest rock sensation from Switzerland. The most impressive thing about ‚Element’ is that, despite of the wide spectrum of music that it covers and the different vocals styles of Rotter and Baumgartner, the album never sounds fragmented and clearly shows off a unique Neo Noire sound."

Shows:

12.05.17 CH-Basel, Kaserne w/ Hathors

13.06.17 DE-Saarbrücken Garage w/ Suicidal Tendencies

21.06.17 DE- Aschafennburg, Colos-Saal w/ Suicidal Tendencies

16.11.17 ESP-Madrid, TBA

17.11.17 ESP-Seville, Sala Even

18.11.17 ESP-Malaga, Eventual Music

25.11.17 DE-Auggen, Raumstation Sternen w/ Giant Sleep, The Universe By Ear

www.neonoire.net

www.facebook.com/neonoiremusic